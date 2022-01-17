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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 07:10 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 07:10
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Cemil A. idaresindeki 59 ADH 210 plakalı otomobil, Ergene-Edirne kara yolu Misinli Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette seyreden Ö.Y'nin kullandığı 06 BLN 17 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Mehmet Şerbetçi (50) ile Satılmış Gültekin (43) hayatını kaybetti, sürücü Cemil A. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine, Şerbetçi ve Gültekin'in cenazesi ise savcı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ö.Y. ifadesine başvurulmak üzere Ulaş Jandarma Karakolu'na götürüldü.

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