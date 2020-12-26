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Güncel

Tekirdağ'da trenin altında kalan kişi feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Muhammed Karataş (34), trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:29
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sinyalizasyon bulunan hemzemin geçidin yaklaşık 300 metre uzaklığında raylarından üzerinden karşıya geçmeye çalışan Muhammed Karataş'a, Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın ardından lokomotifi durduran makinist, araçtan inip baktığında yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karataş'ın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İfadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan makinistle ilgili soruşturma sürüyor.

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