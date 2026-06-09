Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 19 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 454 gram uyuşturucu madde, 31 bin 152 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 12 bin 239 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 109 bin 375 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

