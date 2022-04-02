Tekirdağ'da vatandaşlar sahura mehter marşlarıyla kaldırıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için oluşturulan mehter takımı Yavuz Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen mehter takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, ramazan ayı boyunca sahur etkinliklerinin devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"150 kişilik ekibimizle birlikte mahallelerimizde vatandaşlarımız mehter takımı, bando takımı ve ilahi gruplarıyla sahura kaldırılıyor. Vatandaşlarımızı ramazan ayı boyunca bu etkinliklerle sahura kaldıracağız. Bunun yanı sıra bu sene belediyemizin düzenleyeceği iftar programlarıyla da toplam 100 bin kişiyle iftar yapmak istiyoruz. Her mahallemizde iftar yapmış olacağız. Sahura bu şekilde uyanan vatandaşlarımız mutlu oluyor biz de bu etkinliklere devam ediyoruz. Mehteranla birlikte sahura uyanmak insanlar için ayrı keyifli oluyor. Süleymanpaşa'da güzel bir ramazan geçireceğiz."

