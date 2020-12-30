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  • Tekirdağ'da yılbaşı öncesi yapılan eş zamanlı baskınlarda 1.5 ton sahte içki yakalandı
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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi yapılan eş zamanlı baskınlarda 1.5 ton sahte içki yakalandı

Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1.5 ton sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA30 Aralık 2020 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışı yapıldığını belirlediği adreslere 100 polisin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı ve 63 adreste yapılan aramalarda 151 şişe sahte ve kaçak içki, 1394 litre sahte içki, 50 litre etil alkol, 121 kapüşon, 34 boş içki şişesi, tabanca, av tüfeği ve 52 mermi ele geçirildi.

Sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan 11 kişiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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