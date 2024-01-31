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Güncel

Tekirdağ'daki 3 kişilik hırsızlık şebekesi İstanbul'da gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evin kapı kilidini sökerek hırsızlık gerçekleştiren 3 kişilik hırsızlık şebekesi üyesinden 2'si, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
Tekirdağ'daki 3 kişilik hırsızlık şebekesi İstanbul'da gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Elibol Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine gelen H.Ö., E.Y. ve Y.S. kapı kilidini sökerek içeriye girdi. Evde içerisinde 300 TL bulunan kumbarayı çalarak kayıplara karışan 3 şüpheliden ikisinin Fatih Mahallesi'nde birkaç kez keşif yaptığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kiraladıkları araçla İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla, E.Y. ve H.Ö. Sultangazi'de saklandıkları evde gözaltına alınarak Çerkezköy'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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