İstiklal Mahallesi'nde dün tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede 25'inci saat geride kaldı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangın, 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi ve 509 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor..

Düne göre hızı düşen rüzgar yine de mücadeleyi zorlaştırıyor. Saatteki hızı 30 kilometre olan rüzgarın hızının akşam saatlerinde biraz daha düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede nem ise yüzde 40'a yakın seyrediyor.

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altındaki bazı alanlarda alevler yeniden yükseliyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

VALİ SOYTÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Vali Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın hızı ve sürekli yön değiştirmesinin yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.

Şarköy'de 3 mahallenin etkilendiği yangınla mücadelenin sürdüğünün altını çizen Soytürk, "Köylerin sırtlarındaki yerler kontrol altında sayılabilir ama en önemli kısım doğuda, kuzey doğuda bulunan Yeniköy ve Şenköy'ün arasındaki ormanlık alanda ciddi bir çalışma yapılıyor." dedi.

Hava şartlarının düne göre daha iyi olduğuna işaret eden Soytürk, şöyle konuştu:

"Hava araçlarının hepsi bir anda yangına gelmiyor. Çünkü bunların yakıt ikmalleri var, arızaları var. Peyderpey geliyor yangına müdahale ediyorlar. Bir kısmı yakıt ikmali yaparken öbürü devam ediyor ya da bir arızası varsa onu tamir ediyor. Tahsis edilen hava aracı 21'den 27'ye, daha sonra 34'e çıktı. Türkiye'de yangın olmayan ve helikopter ya da uçak bulunan hemen hemen her yerden Şarköy'e hava araçları geldi. 15 uçak ve 19 helikopterden bahsediyoruz. Az önce sistem üzerinden baktığımızda toplam 19 hava aracı yangını söndürme çalışmasındaydı. Herkes olağanüstü bir gayret gösteriyor. Hemen hemen bütün personel 24 saattir uyumuyor, yangına müdahale ediyor. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ben hepsine müteşekkirim. Devletin tüm kurumları başta Bakanlığımız olmak üzere yangını yakından takip ediyor. Yangını tez zamanda mümkünse bu geceye kalmadan kontrol altına almak istiyoruz. Yeniköy sırtlarındaki yangın otobana doğru sirayet ettiği için yoğun duman nedeniyle emniyet amaçlı bölge müdürlüğü orayı geçici olarak kapattı. Ama bir sıkıntı yok. Çünkü arada 300 metrelik bir anız var, orayı söndürecek tedbirimiz de var, hava aracımız da var. Kavakköy, Çanakkale sınırlarında ama bilgimize göre orada da kontrol altında önemli bir sıkıntı yok."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş da geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm kurumlarının yangına var gücüyle müdahale ettiğini belirtti.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.



Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Nebiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki kent ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ormanda bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül alana gelerek incelemelerde bulundu, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gül, yangının ilk anından itibaren Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili ekiplerin sahada görev aldıklarını söyledi.

Gül, yangının durumuna ilişkin, "Hamdolsun yangın kontrol altında. Sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ayrıca yangını soğutma çalışmalarımız da sürüyor. Geçmiş olsun." dedi.

Yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Sultangazi ve Bolu Göynük'te meydana gelen yangınlar kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesi kullanıldı.