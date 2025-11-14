İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Tekirdağlı şehide veda: Eşi ve oğlu askeri kıyafet giydi

Azerbaycan'dan ülkemize dönüş sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ'da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

14 Kasım 2025 Cuma 15:32
Tekirdağlı şehide veda: Eşi ve oğlu askeri kıyafet giydi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi cami avlusunu doldururken, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında mahşeri bir kalabalık oluştu. Tören sırasında cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı.

EŞİ VE OĞLU ASKERİ KIYAFETLE TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak aileye başsağlığı diledi. Şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin babası Ünal Aykut ve annesi Zülbiye Aykut ise büyük bir metanetle tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

HELALLİK ALINDI, ŞEHİT DUALARLA UĞURLANDI

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar aileye destek olmak için uzun süre alandan ayrılmadı.

