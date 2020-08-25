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  • Tekne faciasında kaybolmuştu... Minik Sarp'ın cansız bedenine 23 gün sonra ulaşıldı
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Tekne faciasında kaybolmuştu... Minik Sarp'ın cansız bedenine 23 gün sonra ulaşıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü 4 kişinin can verdiği tekne faciası sonrası kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy'un cansız bedeni 23 gün sonra bulundu. Saat 16.00 sıralarında bulunan Sarp'ın cansız bedeninin kıyıya çıkartıldığı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 17:14 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 17:14
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Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü gezi turu yapmak amacıyla "Egem" adlı özel tekne ile denize açılan 10 kişilik grup, büyük bir facianın içinde kaldı. Teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi sağ kurtarılmış, Çınar Ege Göksoy (9), Şennur Avcı (41), Elif Naz Özarmağan (15) ve Şermin Özarmağan (38) olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmişti. Olay sırasında 8 yaşındaki Sarp Göksoy ise kayboldu.

2 Ağustos’tan bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Dalgıç ekipleri, 23 gündür Sarp Göksoy’u arıyordu. Minik Sarp’ın cansız bedeni, 2 gün önce kayıp teknenin bulunduğu Hayırsız Ada yakınlarında bulundu.

Saat 16.00 sıralarında bulunan Sarp’ın cansız bedeninin kıyıya çıkartıldığı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

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