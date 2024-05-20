İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2031
  • EURO
    35,0018
  • ALTIN
    2498.21
  • BIST100
    10710.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekne siparişi için geldikleri tersanede cansız bedenleri bulundu! 2 ölü
Güncel

Tekne siparişi için geldikleri tersanede cansız bedenleri bulundu! 2 ölü

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları teknenin içinde yaktıkları ateşin dumanından zehirlenen iki kişi öldü.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
Tekne siparişi için geldikleri tersanede cansız bedenleri bulundu! 2 ölü
ABONE OL

Tekirdağ'da yaşayan Faik Kırcı (44) ve Murat Beycan (35), Ovatekkeönü köyünde bulunan bir ahşap tekne atölyesine tekne siparişi verdi.

Üretim aşamasındaki tekneyi görmek için önceki gün kente gelen Kırcı ve Beycan, geceyi geçirmek için girdikleri inşa halindeki teknenin makine dairesinde ısınmak için boş boya kutusunun içinde ateş yaktı.

Sabah tersaneye gelen ustalar, Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ateşin dumanından zehirlenen Kırcı ve Beycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırcı ve Beycan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.