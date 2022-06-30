İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,685
  • EURO
    17,3971
  • ALTIN
    974.027
  • BIST100
    2419.14
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teknede fenalık geçiren kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi
Güncel

Teknede fenalık geçiren kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ekibi tarafından hastaneye yetiştirildi.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 15:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün saat 19.55'te Seferihisar açıklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Bölgesi batı sınırında karaya 75 deniz mili açıkta seyir halinde olan balıkçı teknesinden bir kişinin fenalık geçirdiği ihbarı geldi.

Kalp krizi geçirdiği şüphesi bulunan kişinin tıbbi tahliyesi için Sahil Güvenlik helikopteri ve botu görevlendirildi.

Helikopterle gemiye inen ekip, rahatsızlanan kişiyi saat 21.10'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne bilinci açık olarak intikal ettirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kayıt altına alınan tahliye operasyonunda helikopterden halat yardımıyla güverteye inen personelin, fenalık geçiren kişiye müdahalesi görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.