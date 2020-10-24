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Tekneden denize düşen 22 yaşındaki su sporları çalışanı öldü

Antalya'da gezi teknesinde arkadaşlarıyla eğlenen Kubilay Akkaya (22) isimli genç denize düşüp boğularak hayatını kaybetti. Cenaze, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 15:18
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Olay Antalya’nın kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemer’in Göynük Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir tatil köyünün su sporlarında çalışan Kubilay Akkaya, deniz turu düzenledikleri teknede dün akşam saatlerinde arkadaşları ile eğlendi. İddiaya göre alkol alan genç, sabaha karşı 06.00 sıralarında denize düştü. Akkaya’nın denize düştüğü, uyumakta olan arkadaşlarından birinin düşme sesi ile uykusundan uyanmasıyla ortaya çıktı.

Kubilay Akkaya’nın arkadaşları, gencin teknede olmadığını farkedince çevreyi araştırdı ve suda hareketsiz biçimde buldukları Akkaya’yı denizden tekneye çıkardılar. Kubilay Akkaya olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kemer Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı olay yerindeki incelemelerinin ardından Kubilay Akkaya’nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cenaze, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

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