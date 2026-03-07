Tekneler karaya oturdu: Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi

Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle kum adacığı oluştu, bölgede bulunan tekneler, salmalarının karaya oturması nedeniyle yan yattı.

Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiği görüldü.

Yalancıboğaz mevkisinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacığı ile yan yatan tekneler, dronla görüntülendi.

Öte yandan, Ege kıyılarında suyun çekilmesinde gelgit, fırtına, rüzgar ve topografyanın önemli rol oynadığı, bu durumun her yıl şubat ve martta görüldüğü kaydedildi.



Fethiye'de deniz suyu çekildi: Birkaç gün içinde düzelecektir