Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Şantiye hırsızları yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, liderliğini Doğukan Arslanhan isimli şahsın yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 30 Ocak 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 66 adrese yapılan baskınlarda, 19 şüpheli hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler ve şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.