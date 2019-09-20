TEKNOFEST 2019 heyecanı sürüyor. TEKNOFEST 2019 kaç gün sürecek? TEKNOFEST açılış kapanış saatleri nasıl? gibi soruların tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) çeşitli etkinlikleri ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların ödül törenleri yapılacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. TEKNOFEST 2019'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST 2019 KAÇ GÜN SÜRECEK?

TEKNOFEST, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival, bu yıl 6 gün sürecek. TEKNOFEST 22 Eylül’e kadar Atatürk Havalimanı’nda devam edecek.

TEKNOFEST AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ NASIL?

Teknofest, 17-19 Eylül tarihleri arasında 19.00, 20-22 Eylül tarihleri arasında ise 21.00'a kadar açık olacak.

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST 2019 katılım için online kayıt gerekli. https://www.teknofest.org/kayit-ol.html ekranından gerekli bilgilerin doldurulması ile kayıt işlemi gerçekleştirilebilir.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsamında Vakıf, Millî Teknoloji Burs programı ile burs desteği ve Teknoloji Takımları programı kapsamında üniversite teknoloji takımlarına ekipman, altyapı, ulaşım ve teknik danışmanlık desteği veriyor.

T3 Girişim Merkezi (T3GM) çalışmaları kapsamında ise, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde teknik ve lojistik destekler ile girişim yatırım fonları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. T3 Vakfı, 2023 yılına dek 1001 Teknoloji Takımını ve 1001 Teknoloji Girişimini desteklemeyi hedefliyor.