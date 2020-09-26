İHA 26 Eylül 2020 Cumartesi 15:05 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki TEKNOFEST alanını ziyaret etti.



Ziyaret sonrası gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk iki TEKNOFEST bu alana ilgi duyan gençlerimiz yanında çocuklarıyla beraber ailelerden oluşan milyonlarla İstanbul'da yapılmıştı.

Gaziantep'ten yükselen heyecana ortak olmak istedik. Öncelikle tüm alanlarda dereceye giren takımları gönülden tebrik ediyorum.

Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor.

TEKNOFEST'e bu yıl 84 farklı ülkeden 100 bin yarışmacı başvurusu yapıldı.

İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler gelişiyor.

İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor.

Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST'in lise seviyesi birincileriydi.

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak.

Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebebi yoktur.

Daha düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.

Ülkemizde bazılarının milli teknoloji hamlemizi küçümsediklerini teessürle takip ediyoruz. Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır.

Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin 'Türk malı' damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum.

Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik.

Dikkatinizi çekmiştir, sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenen bir cümle değildir.

Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, müzesini gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz.

Bilim araştırmadır. Araştırma kavramının da tam tercümesi yeniden keşfetmektir. Bu gerçek bize araştırmanın ve geliştirmenin sınırının bulunmadığını ifade eder. Teknolojiye gönül veren gençlerimiz bu geniş alanın neresinden ilerlerse ilerlesinler önleri ve ufukları açıktır.

TEKNOFEST'te yarışmalar bu yıl 21 farklı alanda düzenlendi. Belki ilerde bu sayı çok daha fazla artacaktır.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Daha açık bir ifadeyle; Türkiye'nin size gayretlerinize çabalarına enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var.

Her birinizden eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum.

Stantları gezerken ilköğretimdeki yavrularımızı gördüm, üniversitedeki gençlerimizi gördüm. Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki menzillerin ötesine ulaşacaklarına inanıyorum. Rabbim yardımcıları olsun.

Bütün mesele azmetmek. Bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz, ama destek olmakta da kararlıyız. Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin.

İçinizden nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN TEKNOFEST'İ ZİYARET ETTİ

Bu yıl ilk kez Gaziantep’te düzenlenen Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST2020) katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ederek, yapılan projelerine imza attı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen Teknofest’e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuar alanına yanında bulunan küçük öğrencilerle birlikte girdi. Erdoğan’ı ilk kez bu kadar yakından gören genç yarışmacılar, heyecanını "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan’a, "Heyecanımızı mağdur görün" demesi üzerine ise Erdoğan, "Heyecanlanmayın" diyerek gençleri sakinleştirdi. Öğrenciler ile sohbet eden Erdoğan daha sonra çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi. Öğrencilerle sohbet edip, başarı dileyen Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı. Erdoğan verilen kalem ile birlikte roket alçak irtifa roket ve insansız hava aracı gibi kategorilerde dereceye giren öğrencilere para çeki ve roket gövdesi gibi parçaları imzaladı.

Erdoğan öğrencilere başarılarının devamını diledi.

HAKKARİLİ GENÇLERİN ERDOĞAN SEVGİSİ

Hakkari’den yarışmaya katılan takımlardan birinde yer alan bir genç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına giderek fotoğraf çekilmek istediklerini belirtti. Talebi olumlu karşılayan Erdoğan, gençlerin bulunduğu standın yanına giderek üzerinde Hakkari Valiliği yazan uçak maketinin önünde gençlerle fotoğraf çekildi.

Erdoğan’a burada Türk Bayrağı hediye edildi.