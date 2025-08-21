İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

TEKNOFEST çocukları Mavi Vatan'ın engin ufuklarına davet ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 'mavi vatan' temasıyla teknoloji ve savunma sanayisini denizcilik odağında bir araya getirecek. Festival, son başvuru tarihi 23 Ağustos olan yaratıcı ve analitik becerileri geliştirme odaklı yarışmalara da imza atacak.

21 Ağustos 2025 Perşembe 17:43
TEKNOFEST çocukları Mavi Vatan'ın engin ufuklarına davet ediyor
Katılımcılardan beklenen tek şey, Mavi Vatan temalı özgün bir resim çalışması hazırlamak. Hazırlanan eserler Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden #TeknofestMaviVatanYarışması etiketiyle paylaşılacak ve böylece minik sanatçıların hayalleri geniş kitlelere ulaşacak. Daha sonra paylaşım linki ve resmin fotoğrafı ile T3 KYS platformu üzerinden başvuru tamamlanacak.

Yarışmaya yalnızca ilkokul ve ortaokul öğrencileri bireysel olarak katılabiliyor. Dereceye giren öğrencileri 12 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar değişen nakdi ödüller bekliyor. Ama ödüller bununla sınırlı değil. Başarılı olan öğrenciler, 28–29 Ağustos'ta düzenlenecek ve ziyaretçiye kapalı olan TEKNOFEST Mavi Vatan Festivaline katılma ve bu büyük heyecanın parçası olma hakkını kazanacak.

Mavi Vatan'ın maviliklerine hayalleriyle yelken açmak isteyen yetenekli eller, son başvuru için 23 Ağustos 2025 tarihini kaçırmayın.

