TEKNOFEST çocukları Mavi Vatan'ın engin ufuklarına davet ediyor

Katılımcılardan beklenen tek şey, Mavi Vatan temalı özgün bir resim çalışması hazırlamak. Hazırlanan eserler Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden #TeknofestMaviVatanYarışması etiketiyle paylaşılacak ve böylece minik sanatçıların hayalleri geniş kitlelere ulaşacak. Daha sonra paylaşım linki ve resmin fotoğrafı ile T3 KYS platformu üzerinden başvuru tamamlanacak.

Yarışmaya yalnızca ilkokul ve ortaokul öğrencileri bireysel olarak katılabiliyor. Dereceye giren öğrencileri 12 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar değişen nakdi ödüller bekliyor. Ama ödüller bununla sınırlı değil. Başarılı olan öğrenciler, 28–29 Ağustos'ta düzenlenecek ve ziyaretçiye kapalı olan TEKNOFEST Mavi Vatan Festivaline katılma ve bu büyük heyecanın parçası olma hakkını kazanacak.

Mavi Vatan'ın maviliklerine hayalleriyle yelken açmak isteyen yetenekli eller, son başvuru için 23 Ağustos 2025 tarihini kaçırmayın.