TEKNOFEST heyecanı 2. gününde… Aylarca çalıştılar bugün ilk kez görücüye çıktılar

25 Eylül 2020 Cuma 11:27 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 11:28

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te başladı.

Tamamen yerli ve milli: Gökbey'de heyecanlandıran gelişme T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'in Anadolu kenti olan Gaziantep'te yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Selçuk, "Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık adeta dünyayı buraya getirdik diyebilirim. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST'e sadece yarışmalarla devam ediyoruz" dedi. Festivalin koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan Bayraktar, festivalde tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

DÜZENLENECEK YARIŞMALAR

Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı! "Türkiye artık bu alanda ben de varım diyor"

Roket Yarışması

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

İHA Yarışması İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Sürü İHA Simülasyon Yarışması

Model Uydu Yarışması

AFAD Teknofest'te müjde verdi! Teknolojiye destek

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

TEKNOFEST'te "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanları yetişecek

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na başvuran bin 468 projeden 63’ü finalde yarışıyor. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TEKNOFEST 2020’yi ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Projeleri inceleyen Konukoğlu, “Gençler doğru yoldasınız. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

TEKNOFEST heyecanı 2. gününde… Aylarca çalıştılar bugün ilk kez görücüye çıktılar (2)

Yarışmanın amacı, enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır. Toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Geleceğin siber kahramanları yetişecek

TEKNOFEST tarımdaki yeniliklere de öncülük yapıyor

TUSAŞ çıkarma yaptı! HÜRJET 270 sanal gökyüzünde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST'teki "HackZeugma" yarışmalarıyla geleceğin siber kahramanlarını yetiştirmek istediklerini belirtti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalarla Türkiye'deki tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanılması hedefleniyor.

TEKNOFEST'te, Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET yürütücülüğünde düzenlenen tarım teknolojileri yarışmasında takımlar tarımdaki problemlere çözümler üretmeye çalışıyor.

Yarışlarda verimlilik, tasarruf gibi unsunlar ön planda tutularak, tarımdaki teknoloji kullanımının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Destekleriyle bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te tarım teknolojisiyle ilgili yarışmanın düzenlendiğini aktaran TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, 763 takım ile yaklaşık 2 bin 600 kişinin başvurduğu yarışmada finale kalan 35 takımın yarıştığını ifade etti.

DÜNYAYA 13 DİLDE AKTARILIYOR

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'nin "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının, etkinliği tüm yönleriyle dünyaya duyurduğunu söyledi.

Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin global haber ajansı olarak Anadolu Ajansı, haberleri 13 dilde yayımlıyor, 13 dilde bütün dünyaya duyuruyor. Burada bir şey yapıyor olabiliriz, burada bir şeyleri değiştiriyor olabiliriz ama bunun anlatılması da bir o kadar kıymet arz ediyor. Bundan dolayı 13 dilde yayın yapıyor olmamız ve organizasyonun sponsoru olmamız da bu anlamda çok büyük bir değer atfediyor."

TEKNOFEST heyecanı 2. gününde… Aylarca çalıştılar bugün ilk kez görücüye çıktılar

TEKNOFEST 2020'yi http://teknofest.org veya @teknofestist hesaplarından takip edebilirsiniz.