TEKNOFEST heyecanı 2. gününde… Aylarca çalıştılar bugün ilk kez görücüye çıktılar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" Gaziantep'te başladı.
DÜZENLENECEK YARIŞMALAR
Roket Yarışması
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
İHA Yarışması İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Uçan Araba Tasarım Yarışması
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Sürü İHA Simülasyon Yarışması
Model Uydu Yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
Eğitim Teknolojileri Yarışması
Akıllı Ulaşım Yarışması
Tarım Teknolojileri Yarışması
Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
Helikopter Tasarım Yarışması
Jet Motor Tasarım Yarışması
TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na başvuran bin 468 projeden 63’ü finalde yarışıyor. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TEKNOFEST 2020’yi ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Projeleri inceleyen Konukoğlu, “Gençler doğru yoldasınız. Başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yarışmanın amacı, enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır. Toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Geleceğin siber kahramanları yetişecek
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalarla Türkiye'deki tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanılması hedefleniyor.
TEKNOFEST'te, Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET yürütücülüğünde düzenlenen tarım teknolojileri yarışmasında takımlar tarımdaki problemlere çözümler üretmeye çalışıyor.
Yarışlarda verimlilik, tasarruf gibi unsunlar ön planda tutularak, tarımdaki teknoloji kullanımının yükseltilmesi amaçlanıyor.
Destekleriyle bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te tarım teknolojisiyle ilgili yarışmanın düzenlendiğini aktaran TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, 763 takım ile yaklaşık 2 bin 600 kişinin başvurduğu yarışmada finale kalan 35 takımın yarıştığını ifade etti.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'nin "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının, etkinliği tüm yönleriyle dünyaya duyurduğunu söyledi.
Kızıldağ, şunları kaydetti:
"Türkiye’nin global haber ajansı olarak Anadolu Ajansı, haberleri 13 dilde yayımlıyor, 13 dilde bütün dünyaya duyuruyor. Burada bir şey yapıyor olabiliriz, burada bir şeyleri değiştiriyor olabiliriz ama bunun anlatılması da bir o kadar kıymet arz ediyor. Bundan dolayı 13 dilde yayın yapıyor olmamız ve organizasyonun sponsoru olmamız da bu anlamda çok büyük bir değer atfediyor."
TEKNOFEST 2020'yi http://teknofest.org veya @teknofestist hesaplarından takip edebilirsiniz.