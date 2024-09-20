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TEKNOFEST heyecanı sürüyor! İnsansız deniz araçları dereceye girmek için mücadele etti

Türkiye'de TEKNOFEST kapsamında ilki Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Final Yarışması'nın ikinci gününde suya bırakılan portatif tekneler, dereceye girmek için mücadele etti.

IHA20 Eylül 2024 Cuma 15:35 - Güncelleme:
TEKNOFEST heyecanı sürüyor! İnsansız deniz araçları dereceye girmek için mücadele etti
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Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğinde düzenlenen TEKNOFEST yarışları sürüyor. Türkiye'de ilk defa 19-22 Eylül tarihleri arasında Erdemli Balıkçı Barınağı'nda yapılan İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın ikinci gününde suda manuel gitme ve limana yanaşma etabının startı verildi.

Dün yapılan teknik kontrollerde bir takımın elenmesiyle finale 26 takım çıktı. Bugün sabah saatlerinden itibaren takımlar yerini alarak, denizde verilen görevleri yerine getirmeye başladı. Sırayla çağrılan takımlar, teknelerini denize indirerek manuel sürüşle önce 5 etabı geçti, ardından da limana yanaştı. Gün boyu devam edecek yarışların tamamlanmasının ardından hafta sonu 2 gün süreyle otonom etabının gerçekleştirileceği belirtildi.

"BİR SIKINTI YAŞAMADIK"

Ankara'dan yarışmaya katılan Furkan Ahmet Karabulut, "Bugün bizim için iyi geçti. Beklediğimiz bir sonuçtu. Bizim aracımız yapılan testlerde gayet düzgün gidiyordu, bugün de bir sıkıntı yaşamadık. Düzgünce gittik park yerimize girdik ve geri geldik. Bizim hedefimiz kendimizi geliştirip, daha iyisini yapabilmek" dedi.

İstanbul'dan yarışmaya katılan Muhammet Ali Taştan da, "Dün gerekli kontroller yapıldı. Bugün de kameradan alınan görüntü ile birlikte manuel bir şekilde engellerden kaçabiliyor mu, limana yanaşabiliyor mu onlar yapılacak. Hedefimiz dereceye girmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

OTONOM YARIŞLARI YAPILACAK

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü görevlisi Muhammet Fatih Şahin, "İnsansız Deni Aracı Yarışması'nın ikinci günündeyiz. Aralık ayında başlayan sürecin gerçek finalindeyiz. Takımlar bugün parkur üzerinde manuel olarak performanslarını gerçekleştirecekler. İlk olarak engellerden sakınma görevini tamamlayacaklar. Ardından da hakemlerimizin belirttiği limana yanaşmaya çalışacaklar" diye konuştu.

Bugün 26 takımın mücadele edeceğini, puanlarını toplayacaklarını kaydeden Şahin, cumartesi ve pazar günü de otonom etabında puanlarını toplayacaklarını söyledi.

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