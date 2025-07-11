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TEKNOFEST İstanbul'a doğru! Beklenen tarih açıklandı

Baykar'ın yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından videolu TEKNOFEST paylaşımı yaptı. “TEKNOFEST İstanbul'a doğru” şeklinde yapılan paylaşımda beklenen o tarih de verildi. Öte yandan paylaşımda Ayasofya Camii detayı dikkatlerden kaçmadı.

HABER MERKEZİ11 Temmuz 2025 Cuma 00:09 - Güncelleme:
TEKNOFEST İstanbul'a doğru! Beklenen tarih açıklandı
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Selçuk Bayraktar, yapay zeka ile hazırlanan TEKNOFEST videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda "Ufkumuzda çağlar açacak #TEKNOFEST İstanbul'a doğru..." notuna yer verildi.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN?

Paylaşımda, TEKNOFEST İstanbul'un tarih bilgileri de yer aldı. "17-21 tarihleri arasında Eylül'de Atatürk Havalimanı'ndayız" denildi.

Öte yandan son teknolojinin kullanıldığı bir tramvay sistemine yer verilen videoda Ayasofya Camii detayı kullanıldı.

Ayasofya'nın tekrar camii olarak ibadete açılışının 5'inci yıl dönümünde videodaki söz konusu detay yüzlerde tebessüm bıraktı.

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