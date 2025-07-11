TEKNOFEST İstanbul'a doğru! Beklenen tarih açıklandı

Selçuk Bayraktar, yapay zeka ile hazırlanan TEKNOFEST videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda "Ufkumuzda çağlar açacak #TEKNOFEST İstanbul'a doğru..." notuna yer verildi.
Paylaşımda, TEKNOFEST İstanbul'un tarih bilgileri de yer aldı. "17-21 tarihleri arasında Eylül'de Atatürk Havalimanı'ndayız" denildi.
�� Ufkumuzda çağlar açacak #TEKNOFEST İstanbul'a doğru... ��— TEKNOFEST (@teknofest) July 10, 2025
1️⃣7️⃣-2️⃣1️⃣ Eylül'de Atatürk Havalimanı'ndayız! pic.twitter.com/G7qO979QA2
Öte yandan son teknolojinin kullanıldığı bir tramvay sistemine yer verilen videoda Ayasofya Camii detayı kullanıldı.
Ayasofya'nın tekrar camii olarak ibadete açılışının 5'inci yıl dönümünde videodaki söz konusu detay yüzlerde tebessüm bıraktı.