TEKNOFEST İzmir'den muhteşem kapanış: Yüzbinler akın etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğündeki organizasyon için hazırlıklar aylar öncesinden yapıldı.

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Festivale 29 Eylül'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kurulan stantlarda yerli ve milli teknolojinin gelişmesini sağlayan kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektöre ait birçok kurum ve üniversiteler, geliştirdikleri teknolojileri İzmirlilere tanıtma şansı buldu.

Alanda sergilenen Gökbey Helikopteri, Bayraktar Akıncı, Kızılelma, TB3 gibi hava araçlarının önünde ziyaretçiler hatıra fotoğrafları çektirdi.

Festival boyunca Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları envanterinde yer alan helikopter ve diğer hava araçlarıyla pilotlar gökyüzünde heyecan verici gösterilere imza attı.

Festivalde, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkı gibi pek çok aktivite yapıldı, bilim atölyeleri düzenlendi.

Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival, özellikle hafta sonu yoğun ilgi gördü. Alana gelmek isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

YARIŞMALAR

Festival kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarında girişim yarışması düzenlendi. Dereceye giren projelere yaklaşık 10 milyon liralık destek sağlandı.

Ülke genelindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinin katılımıyla "Makeathon" ve "Fikir Maratonu" yarışmaları da düzenlendi.

Festivalin kapanış töreni bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TEKNOFEST İZMİR'İ 1 MİLYON 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren organizasyonun tamamlanmasının ardından TEKNOFEST sosyal medya hesabından, ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "TEKNOFEST 2023'ün finalini güzel İzmir'de yaptık. TEKNOFEST İzmir'de 5 gün boyunca 1 milyon 100 bin kişi bizlerleydi. Bu yolculukta bize yol arkadaşı olan tüm ziyaretçilerimize teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 4,6 MİLYON ZİYARETÇİ



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere, toplam 4,6 milyon kişinin katıldığını kaydetti.

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyonun yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Bayraktar, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük etkinliği olan TEKNOFEST'e 125 paydaş kurum ile birlikte imza atıldı. Milletimiz akın akın yitik sevdası, milli teknoloji hamlesine koştu. Seneye TEKNOFEST 2024'te görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı. İzmir etabı ise 27 Eylül'de başlamış ve bugün sona ermişti.