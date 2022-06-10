İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,052
  • EURO
    18,0293
  • ALTIN
    1010.46
  • BIST100
    2570.52
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TEKNOFEST Karadeniz Türkiye Drone Şampiyonası birinci etabı Kastamonu'da
Güncel

TEKNOFEST Karadeniz Türkiye Drone Şampiyonası birinci etabı Kastamonu'da

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2022 Cuma 15:27 - Güncelleme:
ABONE OL

STM'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Drone Şampiyonası bu yıl 1 ön eleme yarışı, 2 etap yarışı ve 1 büyük final yarışından oluşacak. Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katılım sağlayacağı, Kastamonu'da düzenlenecek ön eleme yarışında siz değerli basın mensubu dostlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

PROGRAM DETAYLARI;

Tarih : 11 Haziran Cumartesi

Saat : 14.00-18.00

Yer : Kastamonu Üniversitesi-Festival Alanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.