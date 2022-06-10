TEKNOFEST Karadeniz Türkiye Drone Şampiyonası birinci etabı Kastamonu'da

STM'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Drone Şampiyonası bu yıl 1 ön eleme yarışı, 2 etap yarışı ve 1 büyük final yarışından oluşacak. Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.



20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katılım sağlayacağı, Kastamonu'da düzenlenecek ön eleme yarışında siz değerli basın mensubu dostlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

PROGRAM DETAYLARI;



Tarih : 11 Haziran Cumartesi

Saat : 14.00-18.00

Yer : Kastamonu Üniversitesi-Festival Alanı