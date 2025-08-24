Bayraktar, TCG Anadolu'da "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Mavi Vatan geçişi kapsamında TCG Anadolu'da olduklarını belirten Bayraktar, "Atamızın yadigarı Savarona da bu konvoyda bulunuyor. 9 parçalı, bir anlamda donanmamızın güzide eserlerinin bulunduğu bir konvoy. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen bir etkinlik bu. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yarışmalarımızın da bulunduğu aynı zamanda teknolojide yarışan gençlerimizin olduğu bir etkinlik düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geçişin ardından gemilerin İstanbul Tersanesi'ne gideceğini hatırlatan Bayraktar, "30-31 Ağustos'ta bütün milletimize ziyarete açılacak hem TCG Anadolu hem Savarona. Aynı zamanda teknolojinin mavi vatan için çarpışan gençlerimiz bir anlamda mavi vatanda bizlerin varlığını korumak için, teknoloji geliştiren gençlerimizin eserleri orada yarışacaklar." diye konuştu.

Etkinlik için kayıtların TEKNOFEST sitesinden yapılabileceğine, NSosyal'e üye olduklarında ise özel ayrıcalıklar olacağına dikkati çeken Bayraktar, NSosyal'den mavi vatana yönelik yarışma düzenlediklerini de anlattı.

Bayraktar, mavi vatanın ne olduğunu gençlere anlatmak istediklerini söyleyerek, "Mavi vatanın sadece engin mavilikler olmadığını ondan çok daha önemli olduğunu, en az kara vatanımız kadar önemli olduğunu ve bunun için ecdadımızın ödediği bedeli anlatabilmek adına böyle bir yarışma da düzenledik." şeklinde konuştu.

TB3'ün dünyanın kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünyada bu alanda yarış vardı, ilk defa tamamlayan ülke olmuş olduk. Amerika Birleşik Devletleri ve bir başka ülke bu alanda ilk olacaklarını iddia etmişlerdi ama Bayraktar TB3 bu iddiayı tamamlamış oldu. 170 defa çok farklı hava koşullarında otomatik bir şekilde indi ve kalktı. Çok farklı muharebe ve hava koşullarında, 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde iki Bayraktar TB3 peş peşe kalkarak 20 saniye aralıkla ikişer mühimmatla hedeflere taarruz ettiler ve sonrasında da gelip gemiye indiler.

Aynı zamanda böyle bir demonstrasyon da yapıldı. Bir anlamda milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu. Daha öncesinde biz yurt dışından gelen hava araçlarıyla deniz havacılığını üretiyorduk ama milli deniz havacılığına çok stratejik bir giriş yapmış oldu. Yeni bir çığır açarak ülkemize girmiş oldu."

"17-21 EYLÜL'DE TEKNOFEST İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK"

Bayraktar, gemideki yüzlerce gencin mavi vatan için teknoloji geliştirdiğini, yarıştığını, ter döktüğünü söyleyerek, bütün bunların hem semada hem karada hem de mavi vatanda tam bağımsız ve hür olmak için yapıldığını belirtti.

Gençlerin rağbet gösterdiğini görünce mutlu olduğunu dile getiren Bayraktar, "Bizim dönemimizde bizler için bu kadar iddialı olmak pek mümkün değildi. En büyük iddialar yabancı bir şirkette mühendis olarak çalışmak olabilirdi. Şimdi 'dünyaya damgasını vuracak eserler yapacağım teknolojinin her alanında' diyebilen bir kuşak yetişiyor. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

17-21 Eylül'de TEKNOFEST'in İstanbul'da düzenleneceğini söyleyen Bayraktar, "Hemen öncesinde önümüzdeki günlerde TEKNOFEST Mavi Vatan kutlanacak. En büyük sürprizi aslında TEKNOFEST Mavi Vatan'da Ata yadigarı Savarona'nın yeniden halka ziyarete açılmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yenilenmesi çünkü maalesef kullanımına uygun olmayan bir şekilde kullanılmıştı, Deniz Kuvvetlerinin tekrar hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Sayın Hanımefendi'nin de özel ilgilenmesiyle gemi yeniden hizmete kazandırıldı." diye konuştu.



"ÜLKEMİZ, SİHA İHRACAT PAZARININ YÜZDE 65'İNE SAHİP"

Bayraktar, Baykar'ın dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip, Baykar tek başına yüzde 60'ına sahip ve bütün gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan kazanıyor. 37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da yıllardır ilgileniyordu ama özellikle son gelişlerinde çok daha etkin bir şekilde demonstrasyon yapıldı. Bütün kabiliyetleri gösterildi. Bizim SİHA'larımız dünyanın en gelişmiş teknolojisini en maliyet etkin şekilde sunmuş oluyor ve özellikle üzerine takılan faydalı yükler ve mühimmat ailesini düşündüğünüzde... Roketsan'ın, ASELSAN'ın, TÜBİTAK'ın geliştirdiği faydalılık derken, bu gelişmiş elektronik sistemlerden bahsediyorum."

Mühimmat ailesine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Türkiye onlarca farklı mühimmat imkanı sunuyor, SİHA'lar açısından baktığınızda dolayısıyla dünyanın en gelişmiş silahı olmuş oluyor. O yüzden de ülkeler tercih ediyorlar ve bunu bir anlamda ülkemiz bütün bu birlikte çalıştığı ülkelerle diplomatik bağlarını geliştirmek üzere kullanıyor. Bu ülkelerin hepsiyle bir anlamda dostluk ilişkimiz çok daha pekişmiş oluyor. Savunma sanayisinde ülkemiz çok büyük bir başarıya imza attı. Bütün dünya da bunu takdir ediyor. Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında bu başarıyı göstereceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının son eseri NSosyal'in Türkiye'nin sosyal mecrası olacağını belirterek, "Ben tüm milletimizi oraya da bekliyorum. Henüz bebek ama büyüyecek, bizim uçaklarımızda olduğu gibi. Ben inanıyorum ki sosyal medyada da benzer bir başarıyı gösterecek. TEKNOFEST kuşağı teknolojinin tüm diğer alanlarında üzerimizdeki tahakkümü kıracak ve tüm dost ve kardeş ülkelerle birlikte tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda yeni bir dünyayı inşa edecek." ifadelerini kullandı.