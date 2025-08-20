''TEKNOFEST Mavi Vatan 2025''e davet: Hazır mısınız, başlıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), vatandaşları, 30-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'e hazır mısınız? Milli Teknoloji Hamlesinin denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında sizlerle buluşuyor. Denizcilik ruhunu yakından keşfetmek ve bu heyecana ortak olmak için katılım tamamen ücretsiz. Yerinizi ayırtmak için hemen online kaydınızı yaptırın."

