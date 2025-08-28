Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraberce olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.

Zafer haftamızı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi nümayiş yapmıyor, kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz

3 gurur verici adım aynı anda atıldı. Çelik Kubbe sistemlerini envantere aldık

Şuan karşımda şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Şu an burada güçlü Türkiye'nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum.

4 gün boyunca devam edecek TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'nın ülkemiz, milletimiz bilhassa da siz gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Bundan 100 yıl önce İstiklâl Harbimiz nasıl ezilenlere umut aşılamışsa savunma sanayi hamlelerimiz de bugün mazlumlara cesaret veriyor

Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor

Filistin'den Suriye'ye, Sudan'dan Libya'ya nerede sıkıntı yaşayan bir kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarıları ile gurur duyuyor

Olmaz diyenlere aldırmadık. Yapmazsınız diyenlere kulak asmadık. Hayal görüyorsunuz diyenlere prim vermedik. Mühendislerimize ve siz gençlerimize güvendik.

Mühendislerimize, şirketlerimize siz gençlerimize sonuna kadar güvendik, sonuçta çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik

TCG Anadolu gemisinin bir büyüğünü yapıyoruz, bize yakışanı yapacağız

Bu gemilerimizle birlikte Gazi Mustafa Kemal'in emaneti TCG Savarona da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı

Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere de açık olacak

Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz göğsümüzü kabarttı. Hayal kurmaktan vazgeçmedik, dünya gıptayla takip ediyor

TEKNOFEST'in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum. TEKNOFEST gençliği bentleri yıkarak dolu dizgin geliyor.

Yarışmalarda dereceye giren evlatlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz, Savarona gemisini ziyaret edebilecekler.

Sığ sularda bile yüzmekten acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin