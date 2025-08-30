İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu... SAT ve SAS komandolarından nefes kesen gösteri

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan 'TEKNOFEST Mavi Vatan' kapsamında Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma Grup (SAS) komutanlıkları tarafından gösteriler icra edildi.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos coşkusu... SAT ve SAS komandolarından nefes kesen gösteri
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sadece teknolojik gösteri merkezi olmanın ötesine geçerek, milli ruhun, denizcilik mirasının ve gelecek vizyonunun buluşma noktası haline gelen "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında düzenlenen SAT ve SAS komutanlıklarının gösterileri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Etkinlikte, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığının özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere farklı deneyim sunuluyor.

