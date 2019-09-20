Teknofest 2019 büyük bir coşku ile devam ediyor. Teknofest nasıl giderim ulaşım ücretsiz mi? Teknofest giriş ücretli mi? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Teknofest 2019 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

TEKNOFEST NASIL GİDERİM ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Havalimanında yapılacak ve üç gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi.

Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

İBB şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

Yeni havalimanına 20 ile 23 Eylül'de; Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.