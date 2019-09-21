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TEKNOFEST ödüllerini Başkan Erdoğan verdi

Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne tanık olunan festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

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Dünyanın en büyük teknoloji festivalinin beşinci gününde TEKNOFEST, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne tanık olunan festivalde Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. 
 
25 farklı yarışmada ödüller sahibini buldu
 
Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda birincilik elde eden yarışmacılar ödüllerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Ödül kazanan takımlar ise şöyle:
 
Savaşan İHA Yarışması’nda Sabit Kanat birincisi İTÜNOM Takımı
 
Savaşan İHA Yarışması’nda Döner kanat birincisi Tayyare Fatihleri
 
Model Uydu Yarışması birincisi Grizu 263 Takımı
 
Uçan Araba Tasarım Yarışması Serbest Kategori birincisi Havali Bilyali Takımı
 
Uçan Araba Tasarım Yarışması İleri Kategori birincisi Toygun
 
Roket Yarışması Alçak İrtifa Birincisi Çargâh Roket Takımı
 
Roket Yarışması Yüksek İrtifa Birincisi Hazar Roket Takımı
 
Tübitak İnsansız Hava Aracı Yarışması Sabit Kanat Birincisi Institut Teknologi Sepuluh
 
Tübitak İHA Döner Kanat Birincisi Raclab
 
İnsansı Sualtı Sistemleri Yarışması Temel Kategori Birincisi Cosmos Gravity
 
Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması ve Öğrenci Bağımsız Katılımcılar Birincisi İTÜ Racing
 
Roboik İnsansız ve Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması Küçük Ölçekli İşletmeler Kategorisi Birincisi Palanom Sanayi Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
 
Tübitak Efficiency Challenge Yarışması Elektro Mobil Birincisi Elektromobil Takımı
 
Tübitak Efficiency Challenge Yarışması Hidromobil Yarışması Birincisi AESK Takımı
 
Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı Birincisi MAX-Thrust Takımı
 
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) Birincisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Akıllı Şehirler ve Ulaşım Kategorisi Birincisi Gazi Üniversitesi   
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisi Birincisi Hacettepe Üniversitesi 
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisi Birincisi Amasya Üniversitesi
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Enerji ve Çevre Kategorisi Birincisi Fırat Üniversitesi
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Gıda ve Tarım Kategorisi Birincisi Celal Bayar Üniversitesi
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisi Birincisi Eskişehir Teknik Üniversitesi
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sağlık Kategorisi Birincisi Hacettepe Üniversitesi
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisi Birincisi İstanbul Bilgi Üniversitesi
 
Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi Birincisi Selçuk Üniversitesi
 
Dünya Drone Kupası sahiplerini buldu
 
40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası finali bugün gerçekleşti. Dünyanın en hızlı ve en iyi drone pilotu olabilmek için yarışmacılar beş gün boyunca kıyasıya bir rekabete girdi.
 
Geleceğimizin bilimine öncülük edebilecek olan öğrencilerin yarıştığı, finalist takımların 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül kazanacağı havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına devam edildi.

Dev tatbikatta bu kez balistik füze kullanıldı

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