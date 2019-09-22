Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest 22 Eylül programı neler var?
Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest 22 Eylül programı neler var? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz sene birincisi gerçekleştirilen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu sene daha da genişleyerek ve kapsama alanını artırarak İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılıyor. 17 Eylül'de başlayan Türkiye'nin teknoloji etkinliği TEKNOFEST bugün sona erecek. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Teknofest 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. 17 Eylül'de başlayan Türkiye'nin teknoloji etkinliği TEKNOFEST son bulacak. Son gününde TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest 22 Eylül programı neler var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, beşinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Teknofest 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
TEKNOFEST bugün kapılarını 09:00'da açtı ve 19:30'a kadar açık olacak. TEKNOFEST'te bugün etkinlikler, yarışmalar ve hava gösterileri yapılmaya devam edecek.
TEKNOFEST 22 EYLÜL PROGRAMI NELER VAR?
TEKNOFEST'E NASIL GİDERİM?
TEKNOFEST'İN ZİYARETÇİ SAYISI BİR MİLYONU GEÇTİ
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, beşinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.
TEKNOFEST'i geçen sene 500 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl bu rakam cuma günkü yoğun yağmura rağmen festival bitmeden aşıldı.
BEŞİNCİ GÜNDE 570 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'i beşinci gününde ailesiyle ziyaret etti. Erdoğan'a bazı bakanlar da eşlik etti.
Erdoğan'ın dünkü sosyal medya hesabından yaptığı daveti karşılıksız bırakmayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde alanı doldurdu. Festival dolayısıyla trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.
Güneşli hafta sonunu TEKNOFEST'i gezerek değerlendiren her yaştan vatandaş, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceledi.
İlk dört günde 450 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'e bugün 570 bin kişi katıldı.
Teknoloji ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan festival yarın da misafirlerini ağırlayacak. Festivalin kapanışının ardından ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.
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