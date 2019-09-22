TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 5 günde 1 milyon 20 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. 17 Eylül'de başlayan Türkiye'nin teknoloji etkinliği TEKNOFEST son bulacak. Son gününde TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler Teknofest saat kaça kadar açık? Teknofest 22 Eylül programı neler var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, beşinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Teknofest 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

TEKNOFEST bugün kapılarını 09:00'da açtı ve 19:30'a kadar açık olacak. TEKNOFEST'te bugün etkinlikler, yarışmalar ve hava gösterileri yapılmaya devam edecek.

TEKNOFEST 22 EYLÜL PROGRAMI NELER VAR?

TEKNOFEST'E NASIL GİDERİM?