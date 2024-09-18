TEKNOFEST 'Savaşan İHA Yarışması' 34 takımın katılımıyla Adana'da tamamlandı

Yüreğir ilçesi Kelaynak Havacılık Kulübü'nde 12 Eylül'de başlayan yarışmaya 34 takım katıldı.

Yarışmanın son gününde "Sabit Kanat" kategorisinde iki ayrı etapta yapılan yarışmada ekipler, "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevde kendi tasarladıkları İHA'larla mücadele etti.

Yarışmanın son gününde tamamlanan etaplar sonrası "En Özgün Yazılım" ödülüne "Kılavuz Cicikuş RC Takımı", "En İyi Tasarım" ödülüne "İtünom İHA Takımı", "En iyi Takım Ruhu" ödülüne "Nova İHA Takımı", "En İyi Sistem Mimarisi" ödülüne "Simurg Fly Takımı" layık görüldü.

Birinciye 200 bin, ikinciye 150 bin ve üçüncüye de 120 bin lira ödül verilecek yarışmanın sonuçları ise değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.