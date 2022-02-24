TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları Başvuruları 28 Şubat'ta sona eriyor

24 Şubat 2022 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:06

Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler için bu yıl 40 ana yarışma-99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda gençlere parlak bir geleceğin kapıları da aralanıyor. Teknoloji yarışmalarına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor. Başvurular https://teknofest.org/tr/competitions/ web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.



Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı, kendini sürekli yenileyen ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları arasında Roketten Otonom Sistemlere, Tarımdan Su Altı Sistemlerine, İnsansız Hava Araçlarından Yapay Zekâya kadar teknolojinin her alanında yarışma bulunuyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ve Çip Tasarım Yarışması ilk kez düzenleniyor.



Başvuru Tarihi 28 Şubat'ta Sona Eren Yarışmalar:

· Akıllı Ulaşım Yarışması

· Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

· Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

· Dikey İnişli Roket Yarışması

· Eğitim Teknolojileri Yarışması

· Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

· Hyperloop Geliştirme Yarışması

· Helikopter Tasarım Yarışması

· İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

· İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

· Jet Motor Tasarım Yarışması

· Karma Sürü Simülasyon Yarışması

· Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

· Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

· Model Uydu Yarışması

· Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

· Roket Yarışması

· Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

· Savaşan İHA Yarışması

· Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

· Sürü Robotlar Yarışması

· Tarım Teknolojileri Yarışması

· Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

· Turizm Teknolojileri Yarışması

· Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

· Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

· Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması

· Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması

· Uçan Araba Yarışması

Teknoloji yarışmaları kapsamında başvuru tarihi farklılık gösteren yarışmalar ve son başvuru tarihleri:

· Çip Tasarım Yarışması – 14 Mart 2022

· Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması – 11 Mayıs 2022

· Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması – 18 Mayıs 2022

· Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması – 15 Mayıs 2022

· TÜBA Doktora Bilim Ödülleri – 04 Mart 2022

· Türkiye Drone Şampiyonası – 01 Nisan 2022

· Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması – 12 Mayıs 2022

· World Drone Cup – 01 Nisan 2022

Teknoloji yarışmaları kapsamında henüz başvuruları açılmayan yarışmalar:

· Hack Karadeniz

· ISIF

· Robotik Yarışmaları

· TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi

· Travel Hackathon

· Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

KUZEYDEN GÜNEYE, BATIDAN DOĞUYA TEKNOFEST COŞKUSU TÜM TÜRKİYE'DE



Teknoloji Yarışmalarının final etapları bu yıl Karadeniz başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirilecek. İlk etabı Kastamonu'da başlayacak Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı Sinop, üçüncü etabı ise Artvin'de devam ederken final yarışları da Samsun'da gerçekleştirilecek. Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması Samsun'da kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, Giresun'da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması gurur verici anlar yaşatacak. İlki yine Giresun'da başlayacak olan Sergi Yarışmalarının ikincisi Ordu'da düzenlenirken, üçüncüsü Trabzon'da, dördüncüsü ise Rize'de gençlerle buluşacak.

Karadeniz'i şenlendirecek yarışmaların yanı sıra Roket ve Model Uydu Yarışmaları heyecanı yeniden Aksaray'da yaşanacak. Gençlerin heyecanla beklediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'de, bu yıl ilk kez yapılacak Dikey İnişli Roket Yarışması ise Ankara'da gerçekleştirilecek. Hyperloop Geliştirme Yarışması Gebze'de, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ise İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına https://teknofest.org/tr/competitions/ adresini ziyaret ederek başvurabilirsiniz.