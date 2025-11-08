İSTANBUL 22°C / 15°C
8 Kasım 2025 Cumartesi
Güncel

TEKNOFEST ''Yeşil Vatan'' için sahada! Ziyaretçisi kadar fidan dikilecek

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2025 İstanbul ziyaretçi sayısı kadar (1 milyon 32 bin) fidanı 6 ilde toprakla buluşturacaklarını duyurdu.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 1 milyondan fazla fidan dikecek.

Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Köklerden göklere Yeşil Vatan Seferberliği. Cennet vatanımızı yeşillendirmek için TEKNOFEST 2025 İstanbul ziyaretçi sayımız kadar (1 milyon 32 bin) fidanı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep ve Samsun'da toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

"gelecegenefes.gov.tr" adresini kullanıcılarla paylaşan Bayraktar, fidan sahiplenme çağrısında bulundu.

