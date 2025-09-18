İSTANBUL 24°C / 16°C
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
İSTANBUL00:00
Güncel

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TürkMedya standını ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TürkMedya standını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

18 Eylül 2025 Perşembe 19:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler ile bir araya gelen TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da alanda bulunan Star Gazetesi, Akşam Gazetesi ve SAVTEK Dergi gibi çok sayıda markayı bünyesinde barındıran TürkMedya standına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

TürkMedya ekibi ile görüşen Bayraktar, toplu fotoğraf çektirdi.

