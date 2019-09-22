Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), son gününde misafirlerini ağırlamaya tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest'i son gününde ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Teknofest 2019 hakkında merak ediqlenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

Teknofest'e metro, metrobüs ve marmaray ile ulaşım mümkün. Teknofest'e ayrıca belirlenen konumlardan servisler ile de gidilebilir. Teknofest servis kalkış yerleri şöyle; Sancaktepe Belediye önü saat başı, Sultanbeyli Belediye önü saat başı, Bağcılar Güneşli Meydan 15 dakikada bir, Gaziosmanpaşa Belediye Önü 15 dakikada bir, Esenyurt Meydan 20 dakikada bir. Teknofest servisleri listesi detaylı olarak sizlerle;

TEKNOFEST TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞU SAAT KAÇTA?

Teknofest Türk Yıldızları gösteri uçuşu 14:00 - 15:00 saatleri aralığında gerçekleştirilecek. Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, TEİ İHA ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk katacak.

UÇUŞ GÖSTERİLERİ BÜYÜLEYECEK

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, TEİ İHA ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk katacak. TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve Sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

HEM EĞİTEN HEM EĞLENDİREN ATÖLYELER

Festivalin son gününde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı elde edecek. T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Eğlenceli Robotik A", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Roket Yarışması Etkinlik Çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlenecek. Festivalde, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek.