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TEKNOFEST'e TOGG ile gidecekler

Çorum Belediyesine en fazla elektronik atık getiren 3 gencin, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kullanacağı TOGG ile Ankara'daki TEKNOFEST'e gitme hakkı kazanacağı bildirildi.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
TEKNOFEST'e TOGG ile gidecekler
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşgın, bir yandan geri dönüşüm çalışmaları yaparken, diğer yandan da geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Aşgın, belediye olarak "sıfır atık" konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ve gençlerin bu konuda bilinçli olmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan TEKNOFEST'e gidecek öğrenciler arasından, en fazla elektronik atık getiren 3 gençle birlikte Ankara'ya gideceğiz. Tüm gençleri böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya TOGG ile gitmek isteyen gençlerin bilgisayar, kulaklık, şarj aleti gibi atık elektronik malzemeleri 28-29 Ağustos'ta Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanındaki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edebilecekleri kaydedildi.

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