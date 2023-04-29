TEKNOFEST'te konuşan Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Libya Başbakanı Dibeybe TEKNOFEST'e katıldı.

Programdaki konuşmasında katılımcıları selamlayan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Bugün bu etkinliğe katılıyor oluşum, aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları vurgulamaktadır. Modern Türkiye'nin kurulum aşamasındaki rolünüzü de vurgulamak isterim. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına, gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modeli görmekteyiz. Son günlerde açılışını yaptığınız Akkuyu Nükleer Santrali ile birlikte Türkiye'nin de nükleer santrale sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlarım. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u bu santral sayesinde temin edilmiş olacak. Bugün Türkiye'nin bilge yöneticisi ile, sahip olmuş olduğu büyük imkanlarla, liderliği ile bütün engellere karşı dik ve sağlam bir duruş sergilediğini görmekteyiz. Bunun örneklerinden bir tanesi de son zamanda yaşanan depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının sağlam duruşu ile yaraların nasıl hızlı şekilde sarıldığını ve imar faaliyetlerinin yapıldığını görmekteyiz. Öte yandan Türkiye'nin havacılık ve teknoloji alanından ne kadar hızlı gelişme kaydettiğini görmekteyiz. Türkiye'ye Libya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkürlerimi özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.