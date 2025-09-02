TEKNOFEST'te Savaşan İHA heyecanı: Tarihi rekor kırıldı

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın 7'nci gününde müsabakalar yapıldı.

Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda yarıştı.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine, TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın 7'nci gününde 11'inci müsabakanın tamamlandığını söyledi.

"İTÜ ATA" ve "ABRA SİHA" takımları, resmi olmayan sonuçlara göre "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerini başarıyla tamamladığını belirten Çelik, "Yarışmanın son müsabakasında 27 takım aynı anda havadaydı ve bu sayıyla Savaşan İHA tarihinin rekoru kırıldı." dedi.

Çelik, bu yıl ilk kez düzenlenen "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın, geçen yılki "Savaşan İHA Yarışması"nda ilk 5'te yer alan takımların katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

2018 yılından beri düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması"na bu yıl 693 takım başvurdu; bu takımlardan süreci başarıyla tamamlayan 16 ilden 40 takım, finalist olmaya hak kazandı.

Birinciye 500, ikinciye 400, üçüncüye 300 bin lira para ödülünün verileceği yarışmada, "En İyi Takım Ruhu", "En İyi Kontrol - Güdüm Yazılımı", "En İyi Yapay Zeka Teknoloji Uygulamaları", "En İyi Arayüz Yazılımı", "En İyi Tasarım", "En İyi Aerodinamik Performans", "En İyi Sistem Mimarisi" ödülleri takdim edilecek.

Hedef uçağın tespit edilerek, havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının beklendiği "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın birincisi ise 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.