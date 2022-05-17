Teknoloji liderinden milli ATM

Savunma sanayisinde güvenlik güçlerine yüksek teknolojiye dayalı ürünler kazandıran ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle ulaşım, enerji, sağlık, otomasyon başta olmak üzere bir dizi alanda çözümler üretiyor. ASELSAN son olarak finans alanındaki ihtiyaçları karşılamak için de çalışmalara başladı.

ASELSAN, finansal teknolojiler alanındaki ilk sözleşmesini 7 kamu bankası ve Bileşim AŞ ile imzaladı. Sözleşme kapsamında 10 bin ATM temin edilecek.

ASELSAN, bu alanda yürüteceği projelerle mühendisliğin her aşamasındaki tecrübesini finans sektörüyle paylaşmayı hedefliyor. Bu süreçte yerlileştirme ve millileştirme önceliğini korumayı hedefleyen şirket, finansal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Finansal teknolojiler alanına girilmesi, ASELSAN'ın hem alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak.

ASELSAN'ın finansal teknolojiler alanındaki projeleri, kamuda ve özel sektörde müşteri çeşitlendirmesine odaklanacak. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklarda ASELSAN çözümleri geliştirilecek.

Finans sektöründe verilen hizmetlerin daha etkin yönetilmesinde teknolojinin önemi her geçen gün artarken ASELSAN da finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonunu yapılandırdı.

Finansal teknolojiler alanındaki faaliyetlerle halihazırda yurt dışından temin edilen ürün ve sistemler üretilerek önemli bir kaynağın ülkede kalması sağlanacak. Ayrıca savunma teknolojilerinde sıklıkla kullanılan bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve yazılım tecrübesi ilerleyen dönemde finansal piyasalarda kullanılmak üzere ürünlere, sistemlere ve çözümlere dönüştürülecek.