Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 204 kişinin katılımıyla darbe girişiminin sekizinci yılında özel bir araştırmaya imza attı.

Ankete katılanların yüzde 73,4'ü "Tekrar darbe olsa yine sokağa çıkarım" derken, FETÖ ile yürütülen mücadeleyi yeterli bulanların oranı yüzde 58,8 oldu.

Araştırmada, Başkan Erdoğan'ın darbe gecesinde gerçekleştirdiği süreci halkın yüzde 81,8'i başarılı, yüzde 18,2'si ise başarısız buldu.

FETÖ'nün Türkiye'de hala bir tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise 67,2 olarak açıklandı.