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  • Tekrar darbe girişimi olsa tepki için sokağa çıkar mısınız? Anketten çıkan çarpıcı sonuç
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Tekrar darbe girişimi olsa tepki için sokağa çıkar mısınız? Anketten çıkan çarpıcı sonuç

Areda Survey sordu, 1204 kişinin katıldığı ankette halkın yüzde 73.4'ü “Tekrar darbe girişimi olursa sokağa çıkarım” dedi.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 08:24 - Güncelleme:
Tekrar darbe girişimi olsa tepki için sokağa çıkar mısınız? Anketten çıkan çarpıcı sonuç
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Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 204 kişinin katılımıyla darbe girişiminin sekizinci yılında özel bir araştırmaya imza attı.

Ankete katılanların yüzde 73,4'ü "Tekrar darbe olsa yine sokağa çıkarım" derken, FETÖ ile yürütülen mücadeleyi yeterli bulanların oranı yüzde 58,8 oldu.

Araştırmada, Başkan Erdoğan'ın darbe gecesinde gerçekleştirdiği süreci halkın yüzde 81,8'i başarılı, yüzde 18,2'si ise başarısız buldu.

FETÖ'nün Türkiye'de hala bir tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise 67,2 olarak açıklandı.

  • Areda Survey
  • anket
  • darbe girişimi

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