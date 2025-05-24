İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2025 Cumartesi / 27 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teksas değil Kağıthane: Film sahnelerini aramayan silahlı çatışma! O anlar kamerada
Güncel

Teksas değil Kağıthane: Film sahnelerini aramayan silahlı çatışma! O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle evinin otoparkına girmeye çalışan bir kişiye, otomatik silahlarla bir saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken yaşananlar Teksas olaylarını hatırlattı.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Teksas değil Kağıthane: Film sahnelerini aramayan silahlı çatışma! O anlar kamerada
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde otomobiliyle Merkez Mahallesi'nde oturduğu apartmanın otoparkına girmek isteyen Ümit Engin'in önü ciple gelen bir grup tarafından kesildi.

Cipten inen 3 kişi, ellerindeki otomatik silahlarla Engin'in bulunduğu araca ateş açtı. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, Engin saldırıyı yaralanmadan atlattı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Engin'in ifadesine başvurduktan sonra bölgede inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, otomatik silahlarla düzenlenen saldırı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.