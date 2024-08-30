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Bağcılar'da tekstil fabrikası alev alev yandı

Bağcılar'daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 07:42 - Güncelleme:
Bağcılar'da tekstil fabrikası alev alev yandı
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Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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