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  • Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
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Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangında fabrikadaki malzemelerin büyük bölümü zarar gördü.

AA14 Haziran 2026 Pazar 13:00 - Güncelleme:
Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
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Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan bir itfaiye eri ile fabrika işçisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının fabrikada yol açtığı hasar ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Fabrikadaki makine, ekipman ve çeşitli malzemelerin büyük bölümü yangından etkilendi.

Ekipler, fabrikada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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