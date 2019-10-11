Tel Abyad nerede? Tel Abyad haritası! Suriye operasyonu son dakika haberleri sizlerle!

Tel Abyad nerede? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tel Abyad haritası da yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasıyla, 9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

TEL ABYAD NEREDE?

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Osmanlı döneminde Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesiyle aynı idi. Günümüzde kent Rojava Özerk Bölgesinin, Kobanê Kantonuna bağlı bir kenttir.

TEL ABYAD HARİTASI!

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesindeki sınır hattında askeri hareketlilik dikkati çekti. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

TEL ABYAD'A OBÜS ATIŞI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.

Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.

"342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Akar, Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.