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Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Kovid-19 önlemleri

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan tedbirler sürüyor.

AA24 Mart 2020 Salı 14:54 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:54
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde insanların yoğun olarak bulunduğu alanlardaki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısının uygulandığı bölgede, kamu hizmet binaları ile insanların yoğun olarak girip çıktığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları da periyodik olarak uygulanıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn Mahalli Meclisi tarafından belirlenen yerel halkın da görev aldığı çalışmalarla, park ve bahçelerde temizlik çalışmalarının yanında sınır kapılarında ve tüm kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

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