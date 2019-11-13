Tel Abyad’da Erdoğan sevgisi

Tel Abyad’ın merkezinin yanı sıra kırsalına da TSK, AFAD, Kızılay ve çeşitli STK’lar tarafından yardım paketleri ulaştırılıyor. Bölgedeki askeri yetkililer ve Türk temsilciler, çocukların yoğun ilgisini görüyor. Çocuklar, Türk yetkililerden Türk bayrağı ve Başkan Erdoğan’ın posterini talep ediyor. Yetkililer de yanlarında götürdükleri Türk bayrağı ve posterleri Suriyelilere dağıtıyor. Erdoğan posterlerini ve bayrakları gören çocuklar adete birbirleriyle yarışıyor. Bayrakları sallayan çocuklar, “Türkiye ve Erdoğan” tezahüratı yaparak sınır ötesine mesaj gönderiyor.