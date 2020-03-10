Tel Abyadlı öğrenciler sporla buluşuyor

AA 10 Mart 2020 Salı 17:27 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:27

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde Türkiye'nin desteğiyle yenilenen okullarına kavuşan Suriyeli çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere katılabilmeleri için spor salonları ve spor alanlarında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin futbol, basketbol ve voleybol faaliyetlerine katılabilmeleri için yoğun çaba harcıyor.

Bu kapsamda tadilatı devam eden Tel Abyad Kız İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nun hizmete girmesiyle çeşitli turnuvalar düzenlenecek.