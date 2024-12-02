Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olmasının ardından Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber'e konuştu.

REJİM VE MÜTTEFİKLERİ ASTANA SÜRECİNE UYMADI

Suriye'deki olayların 2011'den beri devam ettiğini belirten Mustafa, "2015'in sonuna kadar sürüyor tabi ki. Ondan sonra şartlar değişti, ve bazı ülkeler müdahil oldu. Ve muhalefet toprak kaybetti, ta ki Halep'in tahliyesine kadar. Halep'te bombardıman uçaklarla saldırı yapıldı biliyorsunuz. ve Halep'in boşaltılmasının ardından Astana süreci başladı. Bu süreçte de gerilimi azaltma bölgeleri oluşturuldu. İdlib kırsalında ve Halep'in batı kırsalında. Bizim garantörümüz Türkiye'nin rolü orada başladı zaten. Daha önce de vardı ama orada tamamen muhalefetin garantörü olarak Astana formatında. Ve bilinen noktaları oldu TSK'nın o bölgelerde ama rejim ve müttefikleri buna hiçbir zaman uymadılar" dedi.

İdlib ve kuzeyine 3 milyon insanın sıkıştırıldığını ifade eden Mustafa, "Tabi Astana süreçlerinde ve tüm toplantılarında dile getiriliyordu hem muhalefet taraflarından hem de garantörümüz Türkiye tarafından. Ama o bölgeyi kurumları, sivil halka bomba atarak insanları Türkiye'ye zorlamak yolundaydı ve bizim Suriye Geçici Hükümetinin kontrol ettiği bölgeler Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgesinde de" ifadelerini kullandı.

KAYBEDİLEN YERLERİ ALMAK İÇİN MÜCADELE VERDİK

Suriye Milli Ordusu'nun cephesinin İdlib'te olduğunu belirten Mustafa, "Son olaylardan sonra, Hizbullah Lübnan'da darbe yedikten sonra, İran zayıfladıktan sonra biz Astana formatı çevresindeki kaybedile yerleri tekrar almak için mücadele verdik. Bunda tüm güçler vardır, bir gruba mal etmemek lazım. Sonuçta burası nüfus bölgesidir ve orada 3 milyon Suriyeli vardır. Biz Suriye Geçici Hükümeti olarak Milli Ordu'da orada cephededir, TSK'nın kontrol noktalarından oradadır. Suriye Geçici hükümeti olarak insanlara dur da demedim çünkü insanlar evleri için mücadele ediyorlar. ama dünkü özgürlük harekatı tamamen Suriye Milli Ordusu'nun Suriye geçici hükümeti'nin Savunma Bakanlığı'nın başlattığı harekattı. Ondan sonra biz bu Astana formatındaki yerleri almaya çalışırken muhalifler, ama orada bir çöküş görünce bir direniş görünce yine de Halep olmasın denildi. Halep zaten bu kadar göçmeni alabilecek kapasitede. İşte biz diyoruz 1 milyon Türkiye'den Suriye'ye gönüllü dönüş yapılacak. Tabi ki geçici hükümette bu projenin içerisinde. Ama nereye koyacaksın? Bugün 6 milyon insan var bölgemizde, 3 milyonda Türkiye'de, ne oldu 9 milyon eder. Ufacık bir yere sıkışmışız. Bu topraklar daha fazlasını almıyor artık." dedi.

TEL RIFAT'I ALDIK TEMİZLİK DEVAM EDECEK

Tel Rıfat'ı terör belasından kurtardıklarını söyleyen Mustafa, "Biz de özgürlük şafak operasyonu ile 1 günde aldık, Münbiç'ten Tel Rıfat'ta olan ikmal yolu M4 yolunu da kestik. Bugünde Allah'a şükür, sivilleri katletmeye çalışan, PKK/PYD terör örgütünü Tel Rıfat'ta hiçbir varlığı yoktur eskiden. Böylece insanları döndürtmüş olduk terör belasından kurtarmış olduk. Bugün Tel Rıfat'ı aldık biz, temizleme operasyonu devam edecek. Döşeli mayınların temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"SIRADA MÜNBİÇ VAR"

Kaybedilen yerler için mücadele ettiklerinin altını çizen Mustafa, "Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu SMO başlattı. Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek. Suriye Esad'ın ailesinin değil. Biz Suriye'deki kurumların çökmesi taraftarı değiliz. Hama'da büyük yığınaklar yapılıyor. Rejim uçakları bazı yerleri vurdu, katliam yapıyorlar. Terör koridoru bertaraf edilmeli. SMO'ya talimat verip operasyonu başlattık. Suriye'de siyasi çözümden uzaklaşıldı. Çözüm askeri değil, siyasi olmalı" dedi.