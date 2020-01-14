İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8851
  • EURO
    6,5467
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121423
Güncel

Telabyad'da 420 yerel polis göreve başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde genel güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitim gören 420 yerel polisi göreve başladı.

DHA14.01.2020  17:01 - Güncelleme: 14.01.2020  17:02

Telabyad'da genel güvenliği sağlamak ve olası saldırıları önlemek için görevlendirilen 420 yerel polis, Türkiye'deki eğitimlerinin ardından göreve başladı. Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında Türkiye'de yaklaşık 1 ay uygulamalı eğitimler aldı. Her sabah içtima yapan polisler, eğitimleri tekrarlayarak olaylara karşı mücadele için hazır bekliyorlar.

'BÖLGELERDE ASAYİŞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Telabyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye’de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız" dedi.

Soğuk duş! Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.