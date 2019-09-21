Suriye sınırında hareketlilik! Boydan boya ateşe verdiler

Telabyad'daki terör örgütü sınır boyunu ateşe verdiler
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.
- İHA
Terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye'nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor.
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