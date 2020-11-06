06 Kasım 2020 Cuma 15:32 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 15:37

"BU DA TEK PARTİ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK AYIBI"

Canlı yayında Emre Kongar, Kongar, "Eğer o tek parti çok partili sisteme geçmeseydi bunlar bu koltukları göremezdi" derken, Yanardağ'da "Bu da tek parti iktidarının en büyük ayıbı bence" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ALPAY ÖZALAN'DAN SERT TEPKİ

Bu sözlere sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti milletvekili Alpay Özalan, "Bakın burası CHP kanalı" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi nutukları atıp atıp programın sonunda "Tek parti iktidarının en büyük ayıbı, çok partili sisteme geçmesi" diyorlar. Bunların demokrasi anlayışı bu.